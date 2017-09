Con una contundente votación, Arroyave tuvo que decir adiós a la competencia. Mucho se ha dicho de su despedida, pero esta es la verdadera razón por la que Lina fue eliminada de Protagonistas.

A través de un comunicado oficial entregado por el Canal RCN, Lina aseguró que si había salido, fue por las discusiones que había tenido con Daniela. “Me voy contenta, todos somos seres humanos y yo acepto que cometí un error con Daniela, sin embargo, me voy tranquila con todos, también me voy triste de dejarlo porque son mi familia y mis mejores amigos pero me voy feliz de volver a ver mi hijo”.

Lina también dejó un mensaje en sus redes sociales, en el que afirma que el público aún no comprende el nuevo formato del programa. "Somos protagonistas y el público aún no entiende el concepto, pero firmes a seguir creciendo porque somos humanos perfectamente imperfectos viviendo una vida prestada".

La verdadera razón por la que Lina fue eliminada de Protagonistas

Con un porcentaje en contra de 67,54 %, Lina Arroyave tuvo que decir adiós, luego de ponerse la camisa roja junto a sus compañeros, Jonathan y Carlos, amenazados por convivencia y prueba de actuación respectivamente.

Lina comenzó sus estudios en sicología, pero debido a la llegada de su hijo, decidió dedicarse a lo que más le gusta: el modelaje. "A las niñas yo siempre les digo que empiecen a formarse, a construir y a quererse ellas mismas. O sea, es difícil cuando una persona es débil mentalmente. Con esta profesión podemos llegarles a las niñas que de pronto tienen un concepto equivocado del modelaje", dijo Lina a RCN.

Asegura que en su carrera lo más importante, más allá de la figura, es la personalidad: "Cuando tú tienes tu ángel, tu actitud, tu forma de ser y las cosas que te hacen lindo como persona, eso es lo que vende, lo que a ti te gusta y a las personas detrás de cámara les gusta".

