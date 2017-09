La respuesta del Tino Asprilla a trino de Silvestre Dangond

Tras el video que se conoció en las últimas horas del cantante Silvestre Dangond bebiendo whisky dentro de una camioneta, las reacciones no se hicieron esperar.

Lo primero, fue un nuevo video del mismo artista hablando de lo que había hecho, "Marica yo como hice un en vivo ayer que fue buenísimo…Aquí pasando el guayabo viendo con estos manes", afirmó mientras mostraba que estaba viendo un programa de deportes.

Horas más tarde en su cuenta de la red social Twitter trinó

Será q la sigo??? — Silvestre Dangond (@SilvestreFDC) September 26, 2017

Y las respuestas llegaron, uno de los que se pronunció fue el ex futbolista el Tino Asprilla quien no dudó en ofrecerse para seguir la rumba del cantante.

Hágale que yo lo acompañó papá! https://t.co/bBTVISbYIs — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) September 26, 2017

Muchas personas han señalado que Silvestre es un irresponsable pues en el video parecíera que iba conduciendo, pero no es así, se trata solo de un efecto. El mismo artista dijo cuando publicó el video que sabía que sería criticado, pues se le escucha decir balbuceando: "mañana van a amanecer diciendo h**** Silvestre el mal ejemplo y no se qué y no se qué m****. Yo soy feliz, ¿qué tal y si me muero ahora? Si me muero ahora, ¡bacano! Fui feliz, fui feliz".