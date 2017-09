El cantante colombiano se convirtió en tendencia luego de que se conociera un video en el que se ve borracho en una camioneta. ¡Silvestre Dangond ya se despertó y con guayabo!

Blog Vallenato dio a conocer a través de sus redes sociales un video en el cual se puede ver a Dangond, luego del bochornoso incidente. Sin embargo, se ve tranquilo, y en ningún momento ofrece disculpas por lo sucedido.

"Marica yo como hice un en vivo ayer que fue buenísimo", dice mientras se ríe. "Aquí pasando el guayabo viendo con estos manes", afirma el cantante mientras muestra que está viendo un programa de deportes.

Ya se despertó @silvestredangond enguayabado. "Yo como que hice un 'En vivo' ayer, como que fue buenísimo" 😂😂 A post shared by BLOGVALLENATO.com (@blogvallenato) on Sep 25, 2017 at 5:22pm PDT

En su perfil de Instagram también publicó una fotografía en la que habla de su resaca. "Ey @valenciaalarcon, ¿qué hice ayer? Jajajajajaja", escribió junto a la imagen.

Ey @valenciaalarcon que hice ayer? Jajajajajaja A post shared by Silvestre Dangond (@silvestredangond) on Sep 25, 2017 at 4:37pm PDT

En el polémico video el cantante vallenato asegura que se siente feliz y que sí lo hace, es porque la vida es para vivirla. "Mañana van a amanecer diciendo h**** Silvestre el mal ejemplo y no se qué y no se qué m****. Yo soy feliz, ¿qué tal y si me muero ahora? Si me muero ahora, ¡bacano! Fui feliz, fui feliz".

El video generó todo tipo de comentarios en redes y también memes.

FUI FELIZZZ FUI FELIZZZ pic.twitter.com/Xfyu7xBWmj — Hernán Ariza (@HernanArizaG) September 25, 2017

