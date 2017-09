Modelo webcam de 'Protagonistas de Nuestra Tele' insinuó que todo el programa es "libreteado"

En días recientes el show fue noticia por el revuelo que causó el hecho de que una de las participantes fuera la primera modelo webcam de 'Protagonistas de Nuestra Tele'. Además, fue una de las primeras eliminadas del programa luego de que tuviera una crisis de ansiedad dentro de la Casa Estudio.

La joven, también conocida en su medio como 'Kloe, La Maravilla', le dijo a Pulzo que seguía "en shock por las cosas que pasaron" y se dio cuenta de todo lo que se decía de ella en redes sociales, e insistió en que ella no necesitaba del programa para ganar fama pues antes de eso ya estaba "rankeada", como ella misma dijo: "yo no puedo decir que fue por 'Protagonistas' que despegué. Se supo la webcam, en un país tan doblemoral…", y agregó que aun si ella jamás hubiese pasado por el reality las personas iban a hablar de ella: "que hablen bien o que hablen mal pero que hablen", dijo.

Además, comentó que la situación dentro de la Casa Estudio era muy difícil para ella puesto que no le dejaron entrar algunos de sus afectos personales, como algunos muñecos y su maquillaje, cosa que la llevó al límite de la ansiedad: "Es fácil de analizar, no entiendo por qué se asombran (…) no me dieron los parches de nicotina, no me dieron los chicles. Lo veía muy encerrado, tenía ganas de fumar. No me los dejaron entrar… me incitaron."

La modelo webcam también admitió abiertamente que tiene los senos operados desde hace tres años y contó cómo se diferencia la persona que el público vio en la Casa Estudio y la persona que ella es realmente.