Las imágenes que circulan en redes sociales han generado todo tipo de comentarios, críticas y burlas. Estos son los memes por el video de Silvestre Dangond bebiendo en camioneta.

El cantante vallenato se convirtió en tendencia luego de que se conocieran imágenes en las que se ve aparentemente manejando mientras bebe algún tipo de licor. Sin embargo, al parecer, no lo está haciendo, y se trata de un efecto espejo que es común en las grabaciones con celular.

Sin embargo, la acción y las palabras que dice generaron comentarios negativos.

"Mañana van a amanecer diciendo h**** Silvestre el mal ejemplo y no se qué y no se qué m****. Yo soy feliz, ¿qué tal y si me muero ahora? Si me muero ahora, ¡bacano! Fui feliz, fui feliz", es parte de lo que afirma el cantante en el video.

Hasta el momento el cantante colombiano no se ha pronunciado respecto al tema. Mientras tanto, sigue siendo tendencia, y con cada minuto que pasa siguen apareciendo memes en las redes. A continuación algunos de ellos:

Memes por el video de Silvestre Dangond bebiendo en camioneta

Que tranquilos que Silvestre ya llegó a la casa.pic.twitter.com/tuiAI4YjpJ — Doña Pily (@pilar_rod) September 25, 2017

– Qué irresponsabilidad la de Silvestre.

– ¿Qué pasó?

– Iba en un carro borracho y enfiestado.

– ¿Y él manejaba?

– No, pero…

– pic.twitter.com/ioaIt3lqgS — George (@J0rgeM) September 25, 2017

Los simpson lo volvieron a hacer… pic.twitter.com/jHZ728W0yo — Saque Amargo ® (@SaqueAmargoWin) September 25, 2017

– Gas Silvestre borracho y drogado.

– Pero te gusta Amy Winehouse y ella era igual.

– Pero Silvestre canta vallenato y es mañé.

– pic.twitter.com/abMYqgn5Ii — ME TIENEN JARTA🤔 (@KimZuluaga) September 25, 2017

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar