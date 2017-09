'El sol de México' ya no es ni la muestra de lo que conocimos hace unos años. ¡Luis Miguel, irreconocible por el botox y las cirugías!

Los ojos se pusieron sobre el cantante luego de que se conociera un video en el que se puede ver su rostro. Él está sonriendo todo el tiempo, sin embargo, su cara se ve rígida, pareciera que no pudiera moverla debido a todo los tratamientos estéticos que se ha realizado.

El video del mexicano fue grabado en el ascensor de un hotel en Estados Unidos por uno de sus seguidores, y en la actualidad ya cuenta con más de 3 mil reproducciones.

Pero eso no fue todo. Durante el fin de semana, el programa La Red, que le dedicó unos minutos al cambio radical del cantante, también dio a conocer una fotografía de su antes y después. En el minuto 1:42 del siguiente video podrá verla:

Este año quien también dio de qué hablar por la transformación de su rostro fue la actriz Gabriel Spanic. Muchos también fueron los que aseguraron que se había excedido en el uso de botox y la realización de cirugías.

Sin embargo, la actriz no se quedó callada y respondió a las críticas. "Fueron miles de comentarios los que hicieron respecto al tema, aunque 15 o 20 fueron los malos, pero los medios se pegaron de eso para decir que me veía extraña. Por el contrario, la gente decía que no se me veía nada raro, ni una arruga. Por eso, lo único que hice fue reírme", dijo en entrevista para La Red.

