Esto es lo nuevo de Netflix para octubre

Los Meyerowitz, la Familia no se Elige (película): Con un cásting que incluye grandes nombres de Hollywood como Adam Sandler, Ben Stiller y Dustin Hoffman, esta historia se basa en cómo los rencores y rivalidades están a la orden del día cuando tres hermanos se reúnen en Nueva York para ver a su padre, un artista con un legado que se desvanece.

Stranger Things (temporada 2): Pasan cosas muy extrañas en Hawkins, Indiana, tras una desaparición que revela experimentos ilegales y la presencia de una niña con poderes sobrenaturales. La segunda temporada de esta historia traerá más momentos de misterio y preguntas por responder acerca del "otro mundo".

Suits (temporada 7): Mike Ross, un joven brillante, pero que nunca terminó la universidad, impresiona a un importante abogado y consigue trabajo en una de las firmas de abogados más importantes. La séptima temporada incluirá el episodio número 100 de la serie y el regreso de Megan Markle con el personaje de Rachel Zane.

The Story of Diana (documental): la historia de la Princesa de Gales siempre fascinó al mundo, y con motivo de los 20 años de su fallecimiento, Netflix presenta el documental sobre su vida y analiza las causas y consecuencias de su trágica muerte.

It Comes at Night (película): Perfecta para halloween, este thriller psicológico cuenta la historia de una familia que vive en una cabaña en medio de un bosque y es acechada por una fuerza maligna que amenaza sus vidas al exterior de su hogar.

Otros estrenos: Cuando Conocí al Chapo (documental), It Was Fifty Years Ago Today: The Beatles, Sgt. Pepper & Beyond (documental), Frozen: una Aventura Congelada (película), Gold (película), Sinister 2 (película) y Everest (película).