Aunque pareciera que tuviera una vida color rosa, la verdad es que no es así. Este es el drama familiar de Ariadna Gutiérrez.

Hace unos días la nueva jurado del reality Protagonistas, estuvo en Muy Buenos Días para hablar de su participación en dicho reality. Sin embargo, rompió en llanto cuando tocaron uno de los temas que más la conmueven: su padre.

Jota Mario le mostró a la exreina una foto de ella en su infancia, junto a su papá. "Increíble si lo ven ahora, se han bajado mucho de peso", dijo, mientras el presentador afirmó que en estos momentos él se encuentra muy enfermo.

"Él significa todo para mí". Después de decir esta frase Ariadna comenzó a llorar desconsoladamente.

La también modelo habló poco del tema y no contó a los televidentes el tipo de enfermedad que está sufriendo su papá. "Un día está bien, un día no está bien. Tiene momentos. Es un tema que me da muy duro, o sea, no soy capaz de hablar de eso.

Asegura que en la actualidad su padre vive entre Barranquilla y Miami, pero por los tratamientos está tratando de quedarse en un solo sitio. “Mi familia es lo más importante en mi vida. De verdad todo lo que yo hago en mi vida personal y en mi vida profesional es pensando siempre en mis papás y siempre ha sido así, y así va a ser hasta el día de mi muerte”, aseguró.

Hace un tiempo la reina afirmó en sus redes sociales que estaba atravesando un momento complicado debido a su padre y a que se encontraba mal de salud. “Papito mío, lo que más quiero en la vida, estamos todos contigo en esta nueva etapa que acaba de comenzar, pero con la ayuda de Dios va a terminar de una forma positiva. Les pido a todos que oren mucho por él, mi familia y yo necesitamos de sus oraciones en estos momentos”.

