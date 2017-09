Esta foto de Natalia París desnuda dejó boquiabierto a más de uno, incluido su ex

Good morning life 🎼🎧 Buenos dias vida 🌴🌴🌴🎼🎧❤I'm wearing #@nataliaparisjeans but You can barely see it. 🙈estoy usando unos shorts @nataliaparisjeans pero casi no se ven, jejej. #tulum 🌿🌴🌴🌴🌴🌴🌴mi cadenita favorita @caidodelcielo

A post shared by NATALIA PARIS OFICIAL 🎧 (@nataliaparismodel) on Apr 22, 2017 at 9:05am PDT