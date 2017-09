Circulan videos de Silvestre Dangond "muy contento" bebiendo en una camioneta

Silvestre Dangond es conocido por ser uno de los cantantes vallenatos más importantes del momento. Por esta razón, no pasó desapercibido cuando empezó una transmisión en vivo a través de Instagram mientras tomaba whisky dentro de una camioneta cantando sus propias canciones.

El cantante luce bastante desinhibido mientras sostiene una botella de whisky a la que ya solo le queda un cuarto del contenido. Aunque parece que estuviera manejando, realmente es un efecto "espejo" muy común en las cámaras el que hace que el cantante no parezca sentado en el puesto del copiloto, donde realmente está.

De igual manera, Silvestre Dangond sabe que será criticado mientras graba el video, pues se le escucha decir balbuceando: "mañana van a amanecer diciendo h**** Silvestre el mal ejemplo y no se qué y no se qué m****. Yo soy feliz, ¿qué tal y si me muero ahora? Si me muero ahora, ¡bacano! Fui feliz, fui feliz".

Como era de esperarse, las críticas en redes no se han hecho esperar debido a su evidente estado de alicoramiento.