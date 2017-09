"The Walking Dead": Este personaje no aparecerá en la octava temporada de la serie

La octava temporada de "The Walking Dead" regresa el próximo 22 de octubre a las 22:00 horas y en simultáneo para todo el mundo a través de Fox Premium. Las expectativas son altas por seguir viendo los dramas y problemas de Rick y compañía, aunque hay un personaje que no volverá, al menos en esta nueva entrega.

Se trata de Corey Hawkins, quien en la serie de zombies personifica a Heath, un hombre afroamericano de unos 30 años que luego del Apocalipsis se refugió en Alexandría, conociendo luego al grupo de Rick y sus amigos.

¿Cuándo se le vio por última vez en la serie?

Luego de la masacre de Los Salvadores, el joven junto a Tara realizaban una búsqueda de provisiones. Luego de algunas discusiones entre ambos para ver si continuaban con la tarea de recolección, llegaron a un puente barricado con contenedores de carga. Lo recorrían hasta que fueron atacados por una horda de zombies que lograron rodear a Tara, obligando a Heath a salvarla. Sin embargo, cuando Tara se desplomó del puente hasta caer en el agua, e lafroamericano no tuvo más remedio que irse al pensar que su compañera ya estaba muerta.

En ese entonces, Corey Hawkins ya había firmado para realizar "24: Legacy" por Fox, pero al ser cancelada la serie muchos creyeron que lo podríamos ver de nuevo en "The Walking Dead", algo que el se encargó de negar el productor del programa, Scott M. Gimple.

"No le veremos. Pero definitivamente no hemos visto lo último de Heath. Solo diré eso. No quiero decepcionar a los fans de Heath. Estará en la serie. Estará dentro de 'The Walking Dead' de nuevo", dijo, dejando la puerta abierta a que el personaje reaparezca, aunque muchos se preguntan si será como zombie.