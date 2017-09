Parece que la exreina fuera la jurado de la nueva versión del reality no convenció a muchos. Estos son los memes del debut de Ariadna Gutiérrez en Protagonistas de RCN.

Para algunos de los televidentes le faltó más carácter durante la primera prueba de talento. Otros dijeron que solo porque hubiera sido Virreina Universal, no merecía un lugar en el reality. Para otros sus cinco minutos en la película junto a Vin Diesel no le da los conocimientos necesarios para calificar a los participantes.

También hubo comentarios positivos de los televidentes en redes sociales. Algunos llegaron a decir que su look era mejor que el de Paulina Vega, quien la actualidad es presentadora del programa A otro nivel. A continuación lo que se dijo en las redes:

Los memes del debut de Ariadna Gutiérrez en Protagonistas

Yo siendo protagonista pensaria "Me quedo con lo qe dice Jorge Henrique y Adal Ramones, pero de Ariadn ni la plata" #Protagonistas2017 pic.twitter.com/3J5hTeTk6x — Camilo Campo (@CamiloCG11) September 22, 2017

Supongo que Ariadna Gutiérrez es actriz después del papelón que hizo en Miss Universo. pic.twitter.com/W7G8TaZGLa — GRAZIENTA (@Gracienta26) September 22, 2017

Lo unica actuación de Ariadna Gutierrez. pic.twitter.com/pn82CE0Hze — Jaider Mercado (@Jaidermerkdo) September 22, 2017

"Me siento muy emocionada, un poco nerviosa, pero creo que son nervios necesarios para estar con toda la adrenalina que se necesita para estar en un show tan grande y algo con tantas expectativas como lo es Protagonistas, también me siento muy honrada de compartir con una persona tan talentosa como Jorge Enrique Abello y Adal Ramones, de quien desde hace muchos años que sigo su trabajo, me siento muy honrada de compartir con ellos", dijo a Ariadna a RCN sobre su nuevo proyecto en televisión.

A eso agregó que: "Van a ver lo que soy yo en mi vida cotidiana, mi personalidad y mis sentimientos, van a ver cómo me voy a sensibilizar mucho con cada uno de los participantes, porque, así como ellos tienen sueños, yo también los tuve y voy a tratar de apoyarlos lo que más pueda".

