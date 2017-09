Natalia Rueda salió del reality en tiempo récord de Protagonistas de RCN, sin embargo, parece que su estancia no fue tan feliz. Modelo webcam sufrió síndrome de abstinencia en la Casa Estudio.

La exparticipante del reality contó que sufrió debido a que está dejando el cigarrillo pero para eso necesita parches de nicotina. “Antes de entrar, yo ya venía como asustada… y venía angustiada y entro. Yo estaba sin maquillaje, y pensé que me iban a maquillar acá, pero no había tiempo. No me dan maquillaje, entro sin desodorante, no me dejaron entrar los parches de nicotina. Cuando veo el encierro, la angustia por Dios, no, no pude”, dijo al programa Muy buenos días.

En su conversación con los presentadores del magazín matutino también agregó que: “Lo diferente es que en la parte de atrás de la casa, ahí donde está el jardincito, se ve el sol. Eso para mí fue un alivio, y yo alcancé a escuchar cómo pasaban los carros por los lados. En algún momento yo pensé gritar: ‘Auxilio’”.

Natalia, quien también es conocida en su profesión de modelo webcam como 'Kloe', fue una de las primeras eliminadas del reality luego de que resultara amenazada en un sorpresivo Cara a Cara. Ahora son 18 los participantes que siguen luchando por sus cumplir sus sueños en Protagonistas.

