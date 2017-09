Poco a poco se siguen conociendo detalles de los participantes que ingresaron esta semana a la famosa Casa Estudio. ¿Quiénes son ellos? Esta es la verdadera profesión de los Protagonistas de RCN. (En la galería de fotos podrá encontrarlas).

El reality comenzó el pasado 18 de septiembre y ya tuvo su primera eliminación. Laura O. y Natalia tuvieron que decir adiós a sus sueños de ganar la competencia. En la Casa Estudio quedan 18 participantes.

"La primera cosa importante que ellos deben hacer, es ganarse el público, porque al final ellos son los que deciden cuál es el ganador y lo segundo, es demostrar el talento que cada uno tiene, hay que dar el 100% para que no queden en riesgo de eliminación. También es importante que sean muy auténticos y que no aparenten lo que no son", dijo Ximena Córdoba, primera ganadora del reality y presentadora de la nueva versión de esta producción.

A eso agregó que: "Definitivamente lo más difícil es el cara a cara, porque cuando estás conviviendo con alguien a quien nunca antes habías visto, tienes que pararte frente a esa persona y decirle lo que no te gusta de ella y cuando termina el cara a cara, tienes que volverlo a ver en la Casa Estudio, entonces siempre van a quedar esas asperezas y eso es incómodo, eso es en el fondo lo que empieza a traer los conflictos. Este es un programa de resistir, es la persona que mejor actitud tenga, la que va a llegar hasta el final y a ganar".

