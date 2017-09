Esta es la verdadera historia detrás de la canción 'Tarde lo Conocí'

La cantante vallenata Patricia Teherán se hizo famosa en todo el país por su popular canción que cuenta la historia de una mujer enamorada de un hombre casado. No obstante, la verdadera historia detrás de la canción Tarde lo Conocí es muy diferente.

El compositor y acordeonero es Omar Geles la escribió originalmente pensando en un hombre enamorado de una gerente de banco que estaba casada. Él y Patricia Teherán se conocieron cuando ambos grababan con Codiscos, y ella buscaba incluir un tema del compositor en uno de sus discos. De hecho, la canción iba a ser para Beto Zabaleta.

Debido al éxito que tuvo la canción 'Tarde lo Conocí', Omar Geles después decidió darle más temas a Patricia Teherán, entre los que se incluyeron 'Me Dejaste sin Nada' y 'Cambiaré'.

Omar Geles habló de la insistencia con que Patricia Teherán le pidió la canción, y la dedicación con la que trabajó siempre:

"Todos los días estaba esa muchacha ahí en la puerta del estudio: 'Omar si tú no me das esa canción yo no grabo mi disco"", le decía la cartagenera a Omar Geles, quien narró cómo tuvieron que pensar en adaptar 'Tarde lo Conocí' para que fuera un tema de mujer a hombre, y no al contrario como estaba planteada inicialmente.

Finalmente, con tanta insistencia, él decidió darle la canción a Patricia Teherán después de cambiarle la letra.