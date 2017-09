¡Confirmado! Esta es la fecha en que Bruno Mars vendrá a Colombia

Se confirmó el concierto de Bruno Mars en Colombia, que traerá éxitos como '24K Magic', 'Uptown Funk' y 'That's What I Like' al país el 5 de diciembre en el Estadio Nemesio Camacho 'El Campín' de Bogotá.

La compañía Ocesa Colombia, encargada de organizar algunos de los conciertos de mayor envergadura en el país, confirmó la fecha a través de sus redes sociales.

La boletería estará a cargo de TuBoleta y la preventa empezará el día 25 de septiembre (Grupo AVAL) y la venta al público en general será a partir del 28 de septiembre.

The 24K Magic World Tour marca la primera gira de Mars desde el 2013, cuando recorrió el mundo con el Moonshine Jungle World Tour, una exitosa gira que vendió más de 2 millones de entradas en el mundo, con 155 fechas agotadas.

Mars fue nominado recientemente en las categorías de Mejor Artista R&B, Mejor Álbum R&B y Mejor Canción R&B de los Billboard Music Awards. Contó con numerosas presentaciones de alto perfil en TV, incluyendo su impactante presentación en los Grammy Awards del 2017 y la presentación en el set del legendario y aclamado Saturday Night Live, de NBC donde destacó los temas “24K Magic” y “Chunky”.

Sus fechas por Latinoamérica incluirán a DNCE, como invitado especial, cuyo éxito mundial “Cake By The Ocean” logró un reconocimiento especial por convertirse en 3xplatino. “Cake By The Ocean” entró al Top 10 del listado Hot 100 chart de la revista Billboard y se convirtió en un éxito del top 40 de radio, donde se consolidó como una de las canciones más tocadas del año. DNCE esta conformado por su líder Joe Jonas, el bajista & teclista Cole Whittle, el guitarrista JinJoo, y el baterista Jack Lawless.

BRUNO MARS – THE 24K MAGIC WORLD TOUR LATIN AMERICA

Sábado, Noviembre18 – Rio de Janeiro, BR Apoteose

Miércoles , Noviembre 22 – São Paulo, BR Estadio do Morumbi

Sábado, Noviembre 25 – Buenos Aires, AR Estadio Único de La Plata

Martes , Noviembre 28 – Santiago, CL Estadio Nacional

Jueves , Noviembre 30 – Lima, PE Estadio Nacional

Sábado, Diciembre 2 – Quito, EC Estadio Olímpico Atahualpa

Martes, Diciembre 5 – Bogotá, CO Estadio El Campín

Jueves , Diciembre 7 – San José, CR Estadio Nacional