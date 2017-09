'Lo que de Verdad Importa': el cine filántropo de Paco Arango

PUBLIMETRO habló con Paco Arango, director español que ha recaudado más de 6 millones de euros para esta misma causa en México y España. En 2011 dirigió su primera película, 'Maktub' que también trata el tema del cáncer en niños y jóvenes. A pesar de su corta trayectoria, ha logrado hacer cine benéfico alrededor del mundo en una industria de mucha competencia. Ahora, este director que se define a si mismo como "filántropo, cineasta y soñador" espera lograr la misma hazaña en Colombia.

¿De qué se trata Lo que de verdad importa?

Es una producción cara con actores consagrados de series como Grey's Anatomy, Game of Thrones, etc., pero con la idea de que pudiese estrenarse en muchos países, y en los lugares donde se lograra, recaudar fondos destinados a fundaciones para niños. La película ya se ha presentado en seis países con rotundo éxito, y ahora llega a Colombia para los niños colombianos. Se beneficiarán tres fundaciones de niños con cáncer. Estoy muy ilusionado de intentar generar cuanto más recursos para estos niños con una película para todos los públicos que guste bastante. Al verla sales con ganas de abrazar a alguien porque conmueve y además está el componente maravilloso de poder ayudar a un niño colombiano.

¿Cómo se eligen las fundaciones beneficiadas?

Fundaciones hay muchísimas, estuve indagando mucho. A Colombia vine hace un mes y me reuní con varios organizadores. En cada país se destina el dinero a fundaciones locales. La película no es mía, yo ya entregué el dinero para que nadie tenga dudas. Vengo a promocionarla. En España elegimos una fundación, en México dos, en Costa Rica otra, en Panamá otra, Guatemala otra, El Salvador dos y ahora Colombia con tres. Ya hemos recogido dos millones de dólares para niños con cáncer y de bajos recursos.

¿Cómo empezó esta idea de ayudar por medio del cine?

Yo tengo mi propia fundación en España. Empecé en un voluntariado que me robó mi vida en el buen sentido en 2001. Entonces cuando hago cine trato de compaginar mi filantropía con la comunicación de una película que es muy potente.

¿Por qué es tan importante que hablemos de empatía desde la pantalla grande?

La película es sobre un hombre que repentinamente tiene el don de curar y que no lo quiere. Yo siempre he querido tener el don de curar, hay gente que quiere volar y yo quiero el don de curar. Hay una niña muy enferma, de 14 años, muy divertida que le dice "mira, yo no creo que haya gente que cure pero mis papás piensan que tú me puedes ayudar y ese es mi regalo para que ellos no pierdan la ilusión." La convivencia con ella es lo que le hace ver a este hombre que se está equivocando. El mensaje de la película es que la vida es un regalo, y que hemos de ser conscientes de nuestra misión de dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos, y no tienen que ser grandes hazañas, puede ser cualquier cosa. Ahora, cuando se trata de niños, que se caiga el telón porque no hay cosa más importante.

¿Cómo fue trabajar con Jonathan Pryce (Game of Thrones)?

Fue maravilloso. Es increíble porque en cuanto abre la boca, te calla. Le da mucho sentido a cualquier libreto y le dio mucho peso a la película, lo cual era muy importante para nosotros. Con Jorge García (Lost) ya había hecho mi primera película. Tuve mucha suerte con el elenco.

¿Cuál es el mensaje de Lo que de verdad importa?

La vida es un regalo y debemos tratarla como tal. Tu vida no es solo tuya, y ese es mi mensaje. Mi petición es ayudar a los niños en la forma que sea, yo elegí algunas fundaciones pero en verdad es muy importante nuestra niñez. Es crítico estar conscientes de que una parte de esa niñez padece enfermedades graves. Ese es el mensaje de la película y yo le pido a Colombia que se apropien de esta cinta. No es mía, yo la hice, pero es para los niños colombianos. Es importante que acudan pronto al cine porque es una industria cruel y el arranque es clave. El 28 de septiembre, primer fin de semana, será crítico. En México más de un millón de personas acudieron a ver la película y espero que en Colombia pase lo mismo, es un país con un corazón muy grande.

¿Cómo hacer una obra benéfica en un medio tan competido como el cine?

Es mi regalo. Esto es irrepetible. Es una vez en la vida, pero yo tengo mucha fe. Yo he tenido mucha suerte en la vida y es una manera de devolver esa suerte mediante algo que sé hacer, que es el cine. Creo que no lo hago mal. Y pienso que no solo la recaudación es importante, la notoriedad y el mensaje es muy necesario.

¿Qué proyectos tiene a futuro?

Tengo tres películas en camino, yo siempre que haga cine será para ayudar. Lo que viene tiene comedia y también algo de 'punch', de drama. Tal vez no serán 100% benéficos pero lo que yo reciba sí lo donaré porque así lo quiero.