La presentadora subió a sus redes sociales varias fotografías en las que mostró su cuerpo, sin retoques. Diva Jessurum muestra su cuerpo en bikini.

Lo hizo a través de su cuenta de Instagram, y en las imágenes, más allá de su figura, queda claro que está pasando un buen tiempo durante sus vacaciones.

Diva es una persona que no tiene miedo a mostrarse tal y como es, y eso siempre lo ha dejado a conocer tanto en televisión como en sus redes sociales.

"Israel país de contrates. Unos disfrutamos de la playa y otros cuidan su territorio sagrado. Aquí estoy en el mar más maravilloso. Me encantó esta experiencia. #mejoralnatural estoy muy feliz. Pd: si tienes algún comentario negativo sobre mi postura, cuerpo, cara o vestido de baño no lo digas, no estoy preguntándole nada a nadie. No es grosería al contrario, no quiero groserías ni mala vibra", fue el mensaje que escribió junto a una de sus fotografías.

Diva Jessurum muestra su cuerpo en bikini

"Hoy voy a decir algo que sé que a muchos y especialmente a muchas les va a dar ira, rabia, furia, histeria pero bueno no puedo callar, aquí voy: soy feliz y no necesito la aprobación de nadie. Así que si me vas a criticar adelante. Lo único que demostrarás es lo que llevas en tu corazón", escribió junto a otra imagen.

Diva sorprendió hace un tiempo con su gran pérdida de peso. Bajó más de 12 kilos comiendo saludablemente y haciendo ejercicio. “La idea no es aguantar hambre por 6 o 7 horas, sino tener siempre el estómago satisfecho con alimentos saludables (…) He bajado 12 kilos, pero la gente cree que son más. Hago la dieta pero como estoy haciendo ejercicio, la masa muscular crece y no te permite rebajar en peso, pasé de ser talla 12 a 8”, dijo hace un tiempo a la Revista Vea.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar