La nueva versión del reality llegó a su final dejando a Mateo Carvajal como ganador. Sin embargo, uno de sus concursantes da de qué hablar por una polémica. Denuncian por estafa a participante del Desafío Súper Humanos.

Un grupo de empresarias caleñas denunciaron que le pagaron a Daniel Ricardo Méndez, quien participó en esta edición 2017 en el grupo de Los Cachacos, para que hiciera una promoción de sus productos en las redes sociales pero eso jamás pasó.

Lorena Satizabal, community manager de la empresa Gel Xtreme, le contó a La W que el negocio“incluía dos historias de Instagram y salir en el programa Día a día al momento de su eliminación con una prenda de nuestra marca”.

Hoy finaliza creería yo que una de las experiencias más grandes de mi vida. Gracias a todos por esto (familia, amigos, ARC, 🇨🇴,🇻🇪) A post shared by Daniel Mendez (@danielitomende) on Sep 18, 2017 at 7:48pm PDT

Sin embargo, eso no ocurrió. “Estuve detrás de él diciéndole de la devolución del dinero, me dejaba en visto, no volvió a responder. Cuando respondió, indicó que ya se había gastado el dinero y dio una fecha para hacer la devolución, pero volvió a no responder, a decir que estaba ocupado, a sacar excusas”.

Lorena contó que más allá del dinero, se sentía molesta por la actitud grosera que había tenido el participante. "Son 480 mil pesos que hicimos el acuerdo. Pero más que eso, no es el monto del dinero, sino la actitud que él toma al realizar una devolución. Si él nos indica que en tal fecha, yo hago el compromiso de revisar la devolución del dinero, perfecto. Pero es la actitud grosera que él tomó”.

Asegura que la empresa está tomando medidas legales. “El día de ayer él volvió a comunicarse con nosotros para firmar el acuerdo y estamos en eso".

Por su parte, La W Radio afirmó que se había contactado con Daniel Ricardo, pero no respondió.

