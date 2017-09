Hace 20 años Soda Stereo se despidió de sus fanáticos con una serie de conciertos en Latinoamérica. El trío conformado por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti cerró su carrera con un "gracias totales", en medio de las lágrimas y la emoción de sus seguidores. Su música siempre los caracterizó, pero también sus presentaciones, aquellas cargadas de energía, pero sobre todo de esa naturalidad que los convirtió en un hito y que los ha hecho ser presente a pesar del paso del tiempo. En celebramos su legado con esos conciertos emblemáticos, esos que millones de personas no olvidarán.

¡20 años sin Soda Stereo! Aquí sus conciertos más emblemáticos

Viña del mar – 1987

Los argentinos se presentaron ante más de 10 mil fanáticos en el marco del icónico festival. Viña se convirtió en una ventana para que más personas los conocieran en Latinoamérica. Cabe recordar que Soda ya había tocado en Chile, en 1986, pero su presentación en el escenario de la Quinta Vergara se convirtió en un hecho sin precedentes.

Concierto de Conciertos – 1991

Durante este año se realizó la segunda edición del Concierto de Conciertos en Bogotá, caracterizado por apoyar la ola del rock latino que estaba creciendo. Gracias a ese evento Soda Stereo se presentó en el estadio El Campín, aunque no fue su primera vez en Colombia. Soda compartió escenario con los grupos más importantes del rock de aquel entonces como Reo Speedwagon, Compañía Ilimitada y Kronos, entre otros.

Av. 9 de julio – 1991

Un 14 de diciembre de aquel año, Soda se presentó en Buenos Aires ante más de 250 mil espectadores, estando en el punto más alto de su carrera. El repertorio de aquel concierto incluyó canciones como De música ligera, Hombre al agua, Persiana americana y No necesito verte para saberlo.

Último concierto – 1997

Fue en el estadio de River Plate donde Gustavo Cerati convirtió en himno de guerra las palabras: “Gracias totales”. Ante 60 mil asistentes, cerró el ciclo de la que se considera, es la banda más importante del rock latinoamericano. El último concierto hizo parte de una gira de despedida que comenzó el 30 de agosto de 1997 en Ciudad de México.

Me verás volver – 2007

Aunque no hace parte de su tiempo como banda, sí significó mucho para los millones de fanáticos que esperaban verlos de nuevo sobre un escenario. No se trata de un concierto en particular, en realidad fue toda gira que abarcó países como Argentina, Chile, Ecuador, México, y por supuesto, Colombia.

