Michael Jackson, el 'rey del pop', regresa a la pantalla chica con un especial que permitirá conocer todo sobre la creación de sus videos más importantes. Este 21 de septiembre a las diez y media de la noche, OnDIRECTV recopilará los momentos más trascendentales de este gran artista que transformaron su carrera musical y se convirtieron en un referente para la industria musical.

Ocho años han pasado de su muerte, pero Michael Jackson aún vive entre nosotros, pues su música no deja de sonar. Pero eso no es todo, porque además de sus canciones, Michael también es reconocido por su trabajo audiovisual. Es por eso queOnDIRECTV se enfocará en sus videos más famosos: Thriller, Billie Jean, Beat It, Smooth Criminal y Black or White.

Michael Jackson regresa con un especial por OnDIRECTV

Michael, reconocido como el artista más exitoso de todos los tiempos por Guinness Records, fue el primer solista en integrar cuatro sencillos de un mismo álbum en una lista top 10 del Billboard Hot 100, sin olvidar 13 premios Grammy, 26 premios American Music y el premio Grammy Leyenda. El artista pop vendió a nivel mundial alrededor de 400 millones de producciones musicales.

Su forma de bailar, su voz, su música y su estética rompieron con paradigmas y se convirtieron en una influencia para varios artistas reconocidos como Beyoncé, Shakira, Usher, Madonna, Lady Gaga, Justin Timberlake, Bruno Mars, entre otros.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar