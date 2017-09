Lina Tejeiro responde a las críticas por su vestido de los Premios TVyNovelas

La actriz no pasa desapercibida en ningún evento y tristemente, siempre es blanco de las críticas. Sin embargo, ella no calla. Lina Tejeiro responde a las críticas por su vestido de los TVyNovelas.

Lina llevó a la gala de los premios que se entregaron durante el fin de semana en Bogotá, un vestido largo, rosa, con tul y un pronunciado escote. Y parece que al respecto recibió varios comentarios negativos, pues habló del tema en sus redes sociales.

"Para mí la moda, la belleza, la política y la religión son temas y creencias que cada persona tiene en su interior, según sus ideales, crianza y gustos personales", comienza el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de su vestido.

A eso agregó que: "Hay diferentes tipos de bellezas, de música, de colores, de comidas, de culturas urbanas y de modas. Pero desafortunadamente vivimos en un mundo lleno de prejuicios, donde muchos se sienten con el poder de imponer gustos sobre la vida de otros. Que me digan qué tengo que ponerme, es como que me obliguen a comer algo que no me gusta", aseguró la actriz.

La Ley del Corazón, novela en la que participó durante este 2017, se convirtió en una de las producciones más galardonadas durante la entrega de estos premios, uno de los más importantes de la industria de la televisión en nuestro país.

