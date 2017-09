¡La televisión colombiana se llena de estrenos!

RCN y Caracol se renuevan para los últimos meses del año. Los dos canales cambiarán su parrilla de programación con novelas y realities. ¿Cuáles son? En Publimetro se lo contamos.

A otro nivel

Regresa uno de los realities más vistos de 2016, de nuevo con la fórmula Paulina Vega, Kike Santander, Silvestre Dangond y Fonseca. En esta ocasión estarán en juego 700 millones de pesos. “Sufro y me emociono con ellos, es inevitable lograr una conexión con los cantantes. Me he convertido en su acompañante y confidente”, dijo Paulina Vega a través de un comunicado de prensa del canal. Su estreno será mañana, 19 de septiembre, a las ocho de la noche.

Conoce algunos de los detalles que traerá la nueva temporada de @AOtroNivelCo. ¡Imperdible!https://t.co/42D6zYOZPB — Caracol Televisión (@CaracolTV) September 18, 2017

Protagonistas

Sin duda, es uno de los formatos más polémicos del canal RCN, que regresa esta semana con varias novedades. 18 participantes, con diferentes talentos más allá de la actuación, entrarán a la Casa Estudio para competir por el primer lugar. En esta ocasión y reemplazando a Andrea Serna, Ximena Córdoba y Luciano D'Alessandro serán los encargados de presentar la versión 2017.

Es oficial, estos son los 20 participantes que estarán en #ProtagonistasRCN pic.twitter.com/cOLAtkfKyQ — Protagonistas RCN (@ProtagonistaCol) September 18, 2017

La luz de mis ojos

La nueva novela de RCN tiene como protagonista a 'Soledad Burgos', una mujer que sueña con convertirse en cantante de porros y hacerse famosa en la Costa Caribe, sin embargo, esto no será una tarea fácil, pues en el camino se le presentarán varios enemigos. La luz de mis ojos se estrenará mañana, 19 de septiembre, a las 8:00 p.m., y se convertirá en el reemplazo de Soldados 1.0, reality en el que 20 famosos se le midieron a vivir al estilo militar.

Mañana GRAN estreno de La Luz de mis Ojos 😍 8PM por @CanalRCN pic.twitter.com/kp6afEnq0j — Gaby Garrido (@gabygarrid0) September 18, 2017

Tarde lo conocí

Si de pronto ha estado un poco alejado de la pantalla chica colombiana, le contamos que hace poco el canal Caracol estrenó esta novela basada en la vida y muerte de la cantante de vallenato Patricia Teherán. Si usted se quiere adelantar, recuerde que podrá ver la producción a través de Caracol Play.

Hermanos y hermanas

La producción de RCN que se estrenó hace poco trata la historia de la familia Soto Matiz, que tendrá que afrontar lo duro de la vida después de la repentina muerte de ‘Guillermo’, el padre. Un secreto que nadie imaginaba comenzará a desmoronar a ‘Nora’ y sus hijos, y además del dolor por esto, la familia tendrá que enfrentarse al fantasma de la bancarrota.

Emociónate con 'Hermanos y Hermanas', la nueva serie que llega al Canal RCN | Programas Canalrcn https://t.co/7I4VAY5lh8 vía @CanalRCN — Silvia Castellanos (@SilviaCasteR) September 12, 2017

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar

Publimetro Colombia

Michael Jackson regresa con un especial por OnDIRECTV

Publimetro Colombia

Yuri Buenaventura celebrará los 150 años de la Universidad Nacional

(none)