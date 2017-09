Esta es la lista completa de ganadores de los premios Emmy 2017

Actor principal de serie dramática

Bob Odenkirk, por Better Call Saul

Kevin Spacey, por House of Cards

Liev Schreiber, por Ray Donovan

Matthew Rhys, por The Americans

Sterling K. Brown, por This is Us

Milo Ventimiglia, por This is Us

Anthony Hopkins, por Westworld

Mejor actor principal de miniserie

Ewan McGregor, por Fargo

Geoffrey Rush, por Genius

Benedict Cumberbatch, por Sherlock: The Lying Detective

Riz Ahmed, por The night of

John Turturro, por The Night of

Robert De Niro, por The Wizard of Lies

Mejor actriz principal de miniserie

Felicity Huffman, por American Crime

Nicole Kidman, por Big Little Lies

Reese Witherspoon, por Big Little Lies

Carrie Coon, por Fargo

Jessica Lange, por Feud: Bette and Joan

Susan Sarandon, por Feud: Bette and Joan

Actor principal en comedia

Donald Glover, por Atlanta

Zach Galifianakis, por Baskets

Anthony Anderson, por Black-Ish

Aziz Ansari, por Master of None

William H. Macy, por Shameless

Jeffrey Tambor, por Transparent