La actriz tampoco se salvó de los comentarios negativos por el vestido que eligió para la entrega de los galardones. A Johanna Fadul también la criticaron por su vestido de los Premios TVyNovelas.

Johanna, conocida por su participación en la novela Sin senos sí hay paraíso, dio de qué hablar por el vestido dorado con pronunciado escote que utilizó durante los premios.

Sin embargo, no se quedó callada y respondió a las diferentes opiniones. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: "A todos aquellos que criticaron mi peinado, mi maquillaje, mi vestido, sorry, yo amé mi outfit y me sentí tan bien y tan mamacita que pierden su tiempo si la intención es que me sienta mal o me afecte".

A todos aquellos que criticaron mi peinado, mi maquillaje, mi vestido, sorry🤚🤚yo AMEEE mi Outfit y me sentí tan bien y tan mamacita que pierden su tiempo si la intención es que me sienta mal o me afecte. . Feliz Domingo mis bellezas 💜🦄💚 A post shared by JOHA FADUL (@johannafadul) on Sep 17, 2017 at 2:20pm PDT

La actriz también es recordada por la relación que tiene con el presentador Juan Sebastián Quintero. Justamente hace poco ella contó cómo comenzó su relación con el presentador.

“Estábamos en el carro de él y me dijo: ‘tú me estás gustando’, y yo le dije: ‘ay sí, yo sé, tú también’, y ahí fue el primer beso, que fue también muy lindo, y entonces yo le dije: ‘no, pero qué… ¿usted no me va a pedir el cuadre, Juan Sebastián?’ y me dijo ‘ah no, ¿quieres cuadrarte?, pues pídemelo tú’”, dijo hace poco en entrevista para AutoStar.

