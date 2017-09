Vida de Julio César Chávez llega sin censura a la televisión

Su determinación, la pobreza que vivió en su infancia, el éxito y la lucha contra las drogas son solo algunos de los momentos que mostrará ‘El César’, la serie biográfica del campeón del boxeo mexicano, Julio César Chávez.

Toda Latinoamérica tendrá la oportunidad de descubrir los secretos detrás de esta leyenda viviente que, aún en la actualidad, sostiene la mayor cantidad de victorias en diferentes categorías del boxeo.

El éxito llegó a la vida de Julio César a muy temprana edad y gracias a una técnica inigualable se convirtió en el Gran Campeón de box. Ahora, después de 11 años por fuera del ring, los seguidores de ‘El campeón’ tendrán la oportunidad de ver su historia contada en 26 capítulos que serán transmitidos por el canal Space cada lunes, a las 10:30 p.m., a partir de este 18 de septiembre.

“Estoy feliz porque me tocó este homenaje en vida”, dijo Julio César a PUBLIMETRO durante el lanzamiento de la serie, que se realizó en Ciudad de México, donde quedó claro que aún sigue siendo un ídolo, además de un ícono de la cultura mexicana. “La mayoría de los que le hacen series ya están muertos y a mí me rogaron como medio año para convencerme, porque se ha muerto Juan Gabriel, se ha muerto Joan Sebastian y yo dije: no, yo no quiero”, agregó entre risas.

Definitivamente, ese fue el mayor reto de los productores: convencerlo de contar su historia, sin olvidar u ocultar el más mínimo detalle de su vida, como la amistad que tuvo con narcotraficantes y hasta el intento de suicidio.

“Habrá momentos en los que no me va a gustar lo que veo. Mi vida no fue fácil, fue algo muy difícil, sobre todo con mi adicción. Pasé momentos muy tristes, hice mucho daño a mis seres queridos, me junté con gente que no debía. Son cosas que voy a tener que volver a recordar”, manifestó.

Y así quedó plasmado en el primer capítulo que la prensa nacional e internacional tuvo la oportunidad de ver. Fueron 60 minutos en los que quedaron claros los motivos que llevaron a Julio César a subirse a un ring y pelear, y las razones por las que aún hoy es tan idolatrado en su país, por “representar la fortaleza y resiliencia del pueblo mexicano”, así como lo afirmó Maya Zapata, una de las actrices que participan en la serie.

Hoy, a sus 55 años y recuperado de sus adicciones, asegura que ‘El César’ le servirá para sanar aquellas heridas que aún quedan muy dentro de su ser y así sentirse en paz por completo.

“No fue nada fácil para mí. Yo tuve que ir a un centro de rehabilitación para poder curarme y pensé que eso sería cuestión de días, pero pasé en ese lugar los cuatro meses más amargos de toda mi vida. Dormía en el suelo con 120 ‘cabrones’ y yo decía llorando: Dios mío, qué hice para merecerme eso. ¿Cómo es posible que el gran campeón mexicano esté aquí”, dijo al recordar las razones que lo llevaron a dejar definitivamente las drogas y el alcohol.

“Por eso hoy me dedico a ayudar y a salvar todas las vidas que se puedan. Tengo dos clínicas de rehabilitación y espero que esta serie también ayude a estas personas, que vean que sí se puede salir, que no todo en la vida es el dinero, la gloria, la fama”, agregó.

En la noche de este lunes la historia del ídolo, que durante 13 años, 11 meses y 14 días, se mantuvo invicto en la cima, cautivará a todo el público latinoamericano, mostrando el México de hace varias décadas que, al igual que Colombia, se hundía con el auge de los carteles de la droga.

Julio César Chávez será personificado por el joven actor mexicano Armando Hernández, que promete ser fiel en su interpretación a ‘El campeón’.