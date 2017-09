Famosos colombianos que confesaron haber estado en un motel

Para celebrar el mes de amor y amistad el programa La Red del Canal Caracol le preguntó a varios famosos colombianos si habían estado en un motel alguna vez.

Entre los que contestaron afirmativamente y se animaron a compartir una que otra anécdota están Carolina Cruz, Diego Cadavid y Valentina Lizcano, entre otros.

"Sí fui a un motel, lógicamente porque al comienzo tocaba", dice Carolina Cruz, quien aclaró que tuvo que ir porque vivía con sus papás.

Juan Pablo Barragán dijo que había ido cuando ya era "grandecito", y agrega que le daba "mucha pena" por lo cual "alguien lo llevó".

Yuri Vargas, por su parte, fue mucho más sincera: "¡Obvio! ¿Cómo así? Es lo más normal" y comenta con la actriz Estefanía Borge que una pareja que no vaya a 'motelear' "pierde el año".

Orián Suárez también opina que "es normal": "uno llega, como quien no quiere la cosa, a la habitación y ya. Cha cha y ya, rápido."

Vanesa Peláez también admite haber ido, aunque aclara que no es algo que todavía frecuente: "hace años de mi vida no sé qué es eso".

Valentina Lizcano, igual que Barragán, dice que fue "viejita" y confiesa que el ambiente de los moteles no le resulta cómodo: "primero como que energéticamente la vaina me parece pesada… esa vez entré con la bufanda en la cara, me daba mucha pena."

Por último, Diego Cadavid confesó que había ido a un motel en Medellín pero inicialmente el plan era salvar su vida, ya que hombres armados lo persiguieron a él, su primo y dos mujeres con las que estaban, por lo que entraron al motel para huir pero ya estando ahí aprovecharon la "oportunidad".