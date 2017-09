Video: Yina Calderón enciende las redes con video mientras se baña

Si usted es una chica buena👼 esta canción no es para ud! A menos que se quiera volver mala… Solo chicas malas pero muy malasss 😈😈😈 @shakoelsh @maruriosa @sheenoelsensei @marlonkapry #Medellín #video #canción #pendientes #unpalo #amoverelculo #niñasmalas

A post shared by yinacalderon (@yinacalderonoficial) on Sep 13, 2017 at 11:05am PDT