Se conoció la foto del reencuentro entre Valentina y Gago a pocos días de la final

Feliz día del amor y la amistad compañeros, amen mucho, perdonen y sean felices… así como yo ❤️ #Micampeón estás a un pasito de poder cumplir tu sueño, un gran Ser humano, y un guerrero imparable. Eres un orgullo para tú región y para miles de personas, mereces todo lo que sueñas 💛🏋🏽 #TeamGago #Valenygago #valelapenasoñar

A post shared by VALENTINA ORTÍZ🖖🏾 (@valentinaortizf) on Sep 16, 2017 at 10:38am PDT