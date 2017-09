La mala hora de Lady Gaga: se aleja de los escenarios por problemas de salud

En un comunicado, la organización del evento confirmó que "debido a fuertes dolores, Lady Gaga está imposibilitada de actuar", y lamentó informar de la cancelación de su concierto. En un mensaje en su cuenta de Twitter, Lady Gaga afirmó que no se encuentra en condiciones de actuar en el mayor festival de música de América Latina.

"Brasil, estoy triste porque no estoy lo suficientemente bien para ir al Rock in Rio. Haría cualquier cosa por ustedes, pero tengo que cuidar de mi cuerpo ahora. Les pido que me entiendan y prometo que estaré de vuelta y actuaré para ustedes pronto", escribió la estrella del pop.

La organización indicó que Maroon 5, que tenía previsto actuar el sábado, sustituirá a Lady Gaga y realizará dos conciertos seguidos, el viernes y el otro al día siguiente. Los organizadores aseguraron que "por respeto a los fans de Lady Gaga, el Rock in Río reembolsará a quien desista de ir al evento" este viernes.

Además, la cantante anunció en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), donde se proyecta un documental sobre su vida, que va a abandonar temporalmente el mundo de la música. Lady Gaga anunció que necesitaba "algo de recuperación para sanar" y que era "liberador" poder hablar del dolor que sufre.