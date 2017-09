Selena Gómez recibe riñón de su mejor amiga

La joven cantante Selena Gómez se sometió en verano pasado a un trasplante de riñón y la donante fue su mejor amiga Francia Raisa.

La intérprete de "Fetish" colgó varias fotos en su cuenta de Instagram, donde en una de ellas aparece junto a Raisa y en otras muestra su cicatriz tras la operación.

"I’m very aware some of my fans had noticed I was laying low for part of the summer and questioning why I wasn’t promoting my new music, which I was extremely proud of. So I found out I needed to get a kidney transplant due to my Lupus and was recovering. It was what I needed to do for my overall health." (sic)

"Estoy consciente de que mis fans se dieron cuenta de que estuve distante la mayor parte del verano y me preguntaron por qué no estaba promoviendo mi nueva música, de la cual estoy muy orgullosa. Resulta que me enteré de que necesito un transplante de riñón por cuenta del Lupus que padezco, y necesitaba recuperarme. Fue algo que tuve que hacer por mi salud en general."





