¡Acabó la cuenta regresiva! Foo Fighters regresa con su 'Concrete and Gold'

Cuando nadie se lo esperaba los Foo Fighters volvieron a la radio con un nuevo sencillo. Pero allí no terminó todo. La sorpresa se hizo aún mayor cuando anunciaron el lanzamiento de un disco. La hora cero ha llegado y los fanáticos podrán escuchar desde mañana el Concrete and Gold, un álbum que sacó a los norteamericanos de su zona de confort y que los expuso a un tremendo reto: la producción de Greg Kurstin.

Y es que… ¿Qué iba a resultar de un hombre que nunca había hecho un álbum de rock, y de una banda que jamás había trabajado con un productor pop? La agrupación nos contó sobre esta experiencia sobrenatural.

Concrete and Gold es el nombre de su nuevo álbum. ¿Por qué la elección de este título?

Bueno, es el nombre de una de las canciones del disco, un tema que es lento pero al mismo tiempo sucio en su sonido. En pocas palabras, es grandioso. No es que estas dos palabras tengan un significado en especial, es solo que la canción representa todo lo que escucharán en la nueva producción discográfica, y nos pareció una gran idea que fuera homónima del disco. Es que simplemente ella encierra toda esa energía que sentirán.

Ustedes han dicho en otras entrevistas que en Concrete and Gold algunas canciones podrían sonar a una unión de Slayer con Pet Sounds o a la versión de Motorhead de uno de los discos de The Beatles. Entonces, ¿Cómo será este nuevo álbum?

¡Lo sabemos! Suena loco e imposible, pero la realidad es que Greg Kurstin no es un hombre al que le guste tomar la vía tradicional, entonces lo que hicimos con él fue experimentar mientras grabamos las canciones. Por esa razón es que no dudamos que los temas suenen a diferentes artistas como Slayer, Pet Sounds, Motorhead y The Beatles. (Risas).

Y justamente porque se ha hablado de varias bandas, se ha dicho que este disco será un homenaje a sus agrupaciones favoritas. ¿Es verdad?

No se trata de eso. Sin embargo, y como en todos los álbumes, siempre impregnamos nuestra personalidad, y ella tiene en su ADN a aquellas agrupaciones que nos han inspirado.

Son once canciones las que hacen parte de este nuevo disco. Hasta el momento, la banda ganadora de más de diez premios Grammy, ha vendido 25 millones de álbumes en todo el mundo.

¿Por qué decidieron incorporar a Greg en el trabajo de producción?

Greg es un hombre al que le gusta explorar y eso es lo que necesita un artista si quiere mantenerse vigente en la actualidad. Pero el experimentar no implica dañar una esencia. Él siempre comprendió nuestro sonido y lo que queríamos hacer como banda.

Siempre es bueno integrar a nuevas personas, pues en ocasiones, los músicos se quedan con las mismas ideas y necesitan a alguien más que les muestre otras opciones. Nosotros quisimos eso para el Concrete and Gold.

Greg Kurstin ha trabajado con artistas como Adele, Pink y Sia, por esa razón se ha rumorado que su próximo disco contará con la colaboración de una estrella del pop. ¿Qué tan cierto es eso?

Nosotros grabamos en un estudio en el que muchos trabajan. Ellos entran y salen constantemente de allí, creo que eso también ha aumentado lo que se ha dicho respecto a nuestra próxima producción.

En ciertos momentos nos detuvimos a hablar con algunos de ellos y tomamos un café. Con un par también grabamos, pero eso lo descubrirán escuchando el Concrete and Gold.

Run es el primer sencillo del álbum. ¿Cuál es la historia detrás de este tema?

Siempre la pensamos como una canción entretenida, que tuviera fuerza en batería y en guitarra, para que así se convirtiera en un éxito tanto en radio como en los servicios de streaming. Bueno creo que lo conseguimos. Muchos nos han dicho que el tema es realmente divertido.

“Este disco es el resultado de experimentar. Lo hicimos con la guitarra y la batería y llegamos a mundos que no conocíamos”, Foo Fighters.

¿Cuál fue el instante más difícil o extraño a la hora de grabar este álbum?

Creo que fue dejarnos llevar por el trabajo de producción de Greg. Tuvimos muchos nervios en un comienzo, por el camino que iba a tomar el disco, pero él definitivamente nos convenció porque tiene años luz de experiencia. Luego todo se convirtió en un retazo de grandiosos momentos.

Los Foo tienen nuevo álbum pero también su propio festival. ¿Qué nos pueden contar del Cal Jam 17?

Para nosotros va a ser un suceso sin precedentes, porque de cierta manera, también se convertirá en una celebración del Concrete and Gold. Será una tremenda fiesta en California que contará con artistas de primer nivel.

Esta entrevista no puede terminar sin antes preguntar: ¿cuándo volverán a Colombia?

Nosotros estamos planeando una gira por Latinoamérica. Esperemos que sea el próximo año. Nuestro concierto en Colombia fue sensacional, así que, sin duda volveremos.

El Cal Jam 17 se realizará el próximo 7 de octubre en Glen Helen Regional Park en Estados Unidos. Queens of the Stone Age, Cage The Elephant, Liam Gallagher, The Kills y Royal Blood, entre otros, harán parte de este festival.

