El pasado amoroso de María Elisa Camargo que pocos conocían

Rockeandome los #IHeartRadio Fiesta Latina, con mis accesorios divinos de @charlielapson & mi top (que me quiero robar) de @rosa_clara 💃🏻 No se pueden perder la transmisión el 15 de Noviembre por @telemundo ! #Jlo #DonOmar #ElBuki

A post shared by Maria Elisa Camargo (@mariaecamargo) on Nov 7, 2015 at 7:46pm PST