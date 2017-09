Así fue como Johanna Fadul le pidió 'el cuadre' a 'Juanse' Quintero

Johanna Fadul le pidió 'el cuadre' a 'Juanse' Quintero, actor al que ella le lleva tres años. De hecho, ella contó en AutoStar TV que ambos se conocieron siendo adolescentes, pero para entonces la diferencia de edad era más evidente: ella tenía 18 y él 15. Después, ella se fue a vivir a México por un tiempo.

"¿Es verdad que tú terminaste pidiéndole a él el cuadre?" le dice el conductor del programa, a lo que ella responde "sí, ¡porque es que es una 'güeva!"", pero continúa relatando que él le escribió a través de Facebook, preguntándole por su vida en México, lo cual coincidió con su regreso a Bogotá, así que ella le sugirió que se tomaran un café.

Momentos contigo no tienen precio… TE AMO ESPOSO @juanse_quintero ❤️ A post shared by JOHA FADUL (@johannafadul) on Sep 11, 2017 at 9:24am PDT

"Desde ese día hasta el día que yo me devolví otra vez para México nos veíamos todos los días, estábamos juntos, y nada… ¡ni un beso!", agregó Johanna Fadul.

Ya después la pareja tuvo una conversación que llevaría al momento decisivo en que formalizan su noviazgo: “estábamos en el carro de él y me dijo ‘tú me estás gustando’, y yo le dije ‘ay sí, yo sé, tú también’, y ahí fue el primer beso, que fue también muy lindo, y entonces yo le dije: ‘no, pero qué… ¿usted no me va a pedir el cuadre, Juan Sebastián?’ y me dijo ‘ah no, ¿quieres cuadrarte?, pues pídemelo tú’”.

La actriz también se refirió al duro momento en que quedó en embarazo de gemelos, pero a los siete meses los perdió por complicaciones con la gestación. Por último, Johanna Fadul también habló sobre la boda civil que tuvieron y la posibilidad de casarse por la iglesia.