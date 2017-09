Aparecen más pruebas del posible romance entre Melina Ramírez y Mateo Carvajal

Unas historias de Instagram demostrarían que Melina Ramírez y Mateo Carvajal sí son pareja. Él compartió unos videos en los que aparece cantando con amigos y hablando de "a quién le gustaría robarle un 'pico"", y responde: ¡Melina!

Después, publicó otra historia cantando un tema de L'Omy que dice "yo por ti me he vuelto fan del Bacardi, borracho y loco, es que tú me gustas cule' poco" y de nuevo, dice el nombre de Melina a la cámara. Aunque puede no ser indicio de nada, ella también publicó una historia cantando una canción del reggaetonero Ozuna.

Ambas historias ya fueron borradas, pero cada vez son más las pruebas de que Melina Ramírez y Mateo Carvajal tienen un romance.

Según la revista TVyNovelas, ambos asistieron al matrimonio de una prima de él y estuvieron juntos todo el tiempo bailando y besándose.

Al parecer, ni ella ni él pueden hablar abiertamente de su relación por un contrato de confidencialidad con el Canal Caracol, ya que se conocieron en el reality 'Desafío Super Humanos'.