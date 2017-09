Osmín Hernández: hace temblar a los concursantes del 'Desafío Súper Humanos'

Osmín Hernández se ha convertido en uno de los personajes más importantes y polémicos de la televisión colombiana debido a su participación en el Desafío Súper Humanos, que ya se encuentra en su recta final. Su forma de entrenar a los concursantes ha sido admirada y odiada, pero ha logrado calar en la mente de los televidentes de nuestro país.

En un comienzo lo conocimos siendo el entrenador del grupo de Los Desterrados, y aunque una lesión hizo a pensar muchos que no volvería al reality, lo cierto es que regresó para ponerle mano dura a los finalistas de esta producción.

“En la vida real no soy tan horripilante como muchos de los televidentes piensan, pero sí soy una persona muy estricta, formal y en mi trabajo me entrego al cien por ciento. La verdad no soporto a los flojos”, le contó Osmín Hernández a Publimetro.

Esta no es la primera vez que el entrenador participa en un reality. De hecho, en 2011 estuvo en Operación Osmín, en el cual 20 personas decidieron someterse a su estricta rutina.

“Yo ya llevaba una trayectoria en televisión con mis programas en Estados Unidos y España, y también soy entrenador hace 30 años. Si llegué al Desafío fue por mi experiencia, no porque me hubiera ganado la lotería o conociera a alguien en Caracol”.

“Un ‘Súper Humano’ no es solo la persona que gana competencias, es también aquella que sabe enfrentar la derrota”, Osmín Hernández.

Muchos han sido los televidentes que se han sorprendido con la forma de entrenar de este cubano que vive en Estados Unidos, y una rutina que se basa en pescado, agua, ensalada y cero sexo. Sin embargo, él tiene una respuesta clara de por qué lo ha hecho durante el programa.

“Los Desterrados fueron un grupo que se conformó con los concursantes que perdieron la primera prueba del reality. Por eso, desde el primer momento supe que debían ganar fuerza, y eso solo iba a ocurrir con un entrenamiento exigente, un mayor seguimiento y hacer sentir a los participantes como si estuvieran en un campo de concentración”.

Como en cada competencia hay quienes se destacan, como otros que no. Desde el concepto de Osmín, fue Rochi, del equipo de Los Desterrados, la más del débil del reality. En cuanto al ganador, asegura que Gago se llevará el premio mayor.

Osmín también habló de Catalina Aristizábal, presentadora de la producción. Aseguró que no había tenido la oportunidad de conocerla antes, solo hasta el reality, y que en medio de las grabaciones la entrenó. “Me sorprendió. Fue una rutina funcional, como la de Los Desterrados, y la aguantó. Nunca se quejó. Catalina es una gran mujer, excelente trabajadora, buena madre y esposa”.

Asegura que su manera de entrenar es igual en la vida real y lo que busca es que las personas a quienes ejercita, comiencen a ver esto como un estilo de vida. Su entrenamiento está basado en rutinas relacionadas con las barras, ciclismo, natación, correr y hacer flexiones. Afirma que el mejor lugar para practicar algún tipo de deporte es la calle.

“Todo es posible cuando se tiene el deseo, la paciencia y la convicción. Todos podemos ser ‘Súper Humanos’”, concluyó el entrenador.

Para el entrenador cubano lo mejor del reality es la reflexión que deja a los televidentes: hacerlo y lograrlo en grupo, así debería ocurrir en la vida real.

