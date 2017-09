Colombia se alista para recibir a Incubus el 17 de septiembre

Faltan pocos días para que Brandon Boyd, Mike Einziger, Jose Pasillas, Chris Kilmore y Ben Kenny den uno de los conciertos más esperados del año y canten lo más coreado de su catálogo, además de los nuevos sonidos que trae '8', su álbum más reciente presentado en abril de este año.

Esta será su tercera vez en el país, luego de visitar suelo nacional en 2006 en el Palacio de los Deportes y en 2013, en Corferias. El concierto de este año será en uno de los escenarios más populares de los últimos años, donde también se han presentado bandas de rock de talla internacional como 'Papa Roach', 'Korn' y Foals, entre otras.

“Muchos fanáticos nos han escrito desde Bogotá para pedirnos que incluyamos en el setlist sus temas favoritos. No saben cuánto agradecemos eso y les aseguramos que sus sugerencias serán escuchadas”, aseguró el propio Einzeiger a la prensa colombiana días antes del concierto.

Inicialmente, se realizó una preventa para ofrecer las boletas a un precio especial a través de la página www.areyouin.com, mediante la cual las personas podían inscribirse y recibir códigos promocionales para hacer efectivo el descuento. En el momento, las boletas solo pueden adquirirse a través del servicio de 'Tu Boleta'.

El regreso de una leyenda

La capital volverá a escuchar a la banda, que se ha convertido en un referente del rock del nuevo milenio gracias a su estilo nü metal y rock-funk, y ha dejado clásicos alternativos como 'Drive', 'Wish You Where Here', 'Dig', 'Nice To Know You' y que justo en este 2017 celebra los 20 años de un disco fundamental para su sonido: 'S.C.I.E.N.C.E.' (1997).

La banda, formada en 1991, tiene un total de ocho álbumes de estudio, dos de compilaciones, tres en vivo y cuatro DVD's. Dos de ellos fueron disco de oro en Estados Unidos; 'S.C.I.E.N.C.E' y 'Light Grenades' (2006). Se calcula que la agrupación ha vendido más de 23 millones de álbumes en todo el mundo.

Además, cuatro de las canciones más populares de Incubus alcanzaron el primer lugar del listado 'Billboard' para canciones alternativas: 'Drive' (2000), 'Megalomaniac' (2003), 'Anna-Molly' (2006) y 'Love Hurts' (2008). Varios de estos himnos también estuvieron en lo más alto de los listados en emisoras de radio nacional colombiana.

La cifra: Incubus ha vendido más de 23 millones de álbumes en todo el mundo

Después de un verano de gira en Estados Unidos, los californianos se preparan para su tour '8' por Suramérica. Bogotá será la segunda fecha después de su estreno en Quito el 15 de septiembre. Lima, Asunción, Río de Janeiro, Santiago y Buenos Aires también hacen parte de la gira, que continúa el mes de octubre por Estados Unidos y México.

Datos claves sobre el concierto

Fecha: 17 de septiembre

Hora: 8:00 p.m.

Boletas: www.tuboleta.com

Lugar: Chamorro Entertaiment City Hall, Bogotá

Edad mínima de ingreso: 18 años