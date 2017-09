Hace unos días, por medio de sus redes sociales, la actriz anunció que se había visto afectada por este fenómeno natural. Ahora muestra las consecuencias. Así quedó la casa Margarita Rosa de Francisco tras el huracán Irma.

También lo hizo a través de sus redes sociales, especialmente por Instagram. Dio a conocer fotografías de los estragos que había ocasionado Irma en su hogar. El gimnasio y un baobab, fueron las imágenes que mostró a sus fanáticos.

La casa Margarita Rosa de Francisco tras el huracán Irma

Mi gimnasio después de #Irma. A post shared by margaritarosadefrancisco (@margaritarosadefrancisco) on Sep 12, 2017 at 6:10am PDT

Nuestro baobab después de #Irma. Esto sí que me está doliendo, muchachos. A post shared by margaritarosadefrancisco (@margaritarosadefrancisco) on Sep 12, 2017 at 8:22am PDT

La actriz relató hace algunos días que había tenido que escapar debido al paso de Irma. "Les cuento que #Irma está miedosa. Preferí salir de Miami y me llevo a Cholo. El man está trabajando lejos de aquí, de modo que vamos solos. Marnie y Chakra estarán seguras y bien cuidadas por su dueña verdadera".

A eso agregó que: "Gracias por sus mensajes. Les deseo a todos los que viajan o reciben a #Irma mucha entereza y que todo les salga bien. ¡Todavía es posible que la condenada se arrepienta y se aleje!".

Y aunque escapó, lo cierto es que eso no la hizo feliz. “La verdad es que no me siento tan contenta de haber llegado, de estar aquí, porque en Miami queda mucha gente que yo quiero, que me preocupa cómo van a estar”.

