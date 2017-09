¡Wisin y Yandel regresan! el dúo dinámico presentó su nuevo sencillo 'Como Antes'

Después de casi tres años de separación, Wisin y Yandel regresan con el nuevo sencillo 'Como Antes', que tomó por sorpresa a algunos de sus fanáticos. Si bien el dúo se había presentado junto en el Coliseo de Puerto Rico, hasta ahora compartieron su nueva creación.

En 2013, el dueto formado por Juan Luis Morera (Wisin) y Llandel Veguilla Malavé (Yandel), anunció que tomarían rumbos distintos después de más de 15 años juntos. Desde entonces cada uno lanzó su propia imagen, Yandel se convirtió en “El Capitán” y Wisin en “El sobreviviente”.

Aun así, ambos siempre expresaron que entre los dos no existían diferencias personales, sino que su distanciamiento se debió a problemas con el equipo de trabajo con el que estaban en ese entonces. De hecho, Wisin expresó que no se sentía cómodo con la separación y que tenía a sus seguidores muy presentes: "Yo creo que millones de fanáticos no se merecen que un dúo como el de Wisin & Yandel se disuelva irresponsablemente".

De todas maneras, Wisin y Yandel regresan ahora para demostrarle a sus fanáticos que aun se sienten a gusto trabajando juntos. El video, que ya es tendencia en YouTube, se acerca a los 20 millones de visualizaciones con más de 500 mil 'me gusta' en la plataforma.