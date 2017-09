Aunque ya se había especulado sobre el estreno de un tema, ahora es una realidad. 'Epa Colombia' lanzó la canción 'Nuestro amor es único'.

“Nuestro amor es único, como pocos, muy original. Yo te quiero así completita y como eres, te aseguro que entre todas las mujeres, tu a mí me subes los niveles, y en el oído me susurras que me quieres”, dice parte de este tema que suena a reguetón.

'Epa Colombia' lanzó la canción 'Nuestro amor es único'

De otra parte, en el video se le puede ver a la 'Chamita Cheer' junto a su pareja actual, Diana Celis, jugadora de fútbol.

El videoclip muestra su historia de amor y los momentos que han vivido junto a Diana. Las dos se ven muy cariñosas besándose, abrazándose y más.

“Yo con mi novia ya llevaba antes de ser famosa. Ella me hacía ojitos (le coqueteaba), y entonces yo como que no, como que no a la arepa, y en un momento de esos me enamoró y me encantó. Y yo le dije: ‘quiere ser mi novia’”, dijo 'Epa Colombia' hace algunos meses en entrevista para La W.

