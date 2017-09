Hoy los colombianos se despedirán de esta novela, pero también de haber vuelto a ver a Kaleth Morales, así fuera de forma ficticia. ¿Cómo vivieron la muerte de Kaleth? Actores de Los Morales lo cuentan.

En un Facebook Live para el medio Pulzo, Julio Meza y María Laura Quintero, protagonistas de la producción, hablaron del tema. "Yo estaba en el colegio, en grado once. Me acuerdo que la noticia comenzó en la portería y recorrió todo el colegio. De hecho hicimos un acto cívico en honor a Kaleth. Yo me acuerdo y se me eriza la piel y se me revuelve todo", dijo María Laura.

A eso agregó que: "Muchos colegios dejaron de dar clase para recibir a Kaleth, porque su cuerpo llegaba desde Bolívar y fue muy duro, de hecho, ha sido durísimo recordar este momento".

¿Cómo vivieron la muerte de Kaleth? Actores de Los Morales lo cuentan

¡Kaleth logró impactar de forma impensada el vallenato! Esta noche gran final de #LosMorales a las 9 p.m. https://t.co/PzIQ3sCKLv — Caracol Televisión (@CaracolTV) September 11, 2017

Por su parte Julio Meza afirmó que: "En mi caso yo me encontraba en el Factor X, y cuando sucedió esto le pedí a Juan Carlos Coronel cantar en homenaje a Kaleth. Fue importante hacer sentir a la familia que amábamos a Kaleth".

Hace un tiempo y en entrevista para Caracol Televisión, Jerónimo Cantillo, quien le dio vida al fallecido cantante contó que: "Estaba en quinto de primaria y recuerdo aquel día como si fuera ayer, sin imaginar nunca que doce años después lo interpretaría y haría las veces de Kaleth Morales sobre la tarima, repartiendo cariño entre la gente”.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar

Publimetro Colombia

El canal que lideró el rating con la despedida del papa

(none)