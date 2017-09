¿Por qué terminaron Luisa Fernanda W y Mateo Carvajal? La 'youtuber' habló

Aunque el romance de Luisa Fernanda W y Mateo Carvajal fue muy corto, todavía la 'youtuber' recibe cientos de preguntas sobre su popular relación. Así que decidió silenciar los rumores de una buena vez, haciendo lo que mejor sabe hacer: un video de YouTube.

En su cuenta, pidió que el capítulo quede cerrado porque dice desearle todo lo mejor a su ex, Mateo Carvajal, aunque aclaró que no descarta que él haya conocido a otra persona: "terminamos porque quizás él conoció otras personas. Yo siendo él en ese reality con todas esas viejas tan lindas, me hubiera enamorado de cualquier niña. No lo juzgo, lo dejo que viva y que sea feliz (…) En este momento quiero estar sola, darme mi tiempo y planear muchas cosas para mi futuro."

Luisa Fernanda W también dice ambos necesitan madurar, y que sabe que eso pudo influir: "lo de Mateo y yo pasó tan rápido porque quien sabe qué cosas tenía que aprender yo de ese proceso con Mateo y quizás él conmigo. Tal vez por eso nos metimos tan rápido, no funcionamos porque había muchos sentimientos encontrados".

Finalmente, dice que no tiene ningún rencor hacia él, pues le desea todo lo mejor a pesar de que él le terminó por Whatsapp: "me alegra que las personas avancen en su vida, que encuentren una pasión, en este caso que Mateo ojalá encuentre su pasión, que siga triunfando. Se lo deseo de todo corazón y le envío todas las bendiciones del mundo."