La presentadora mostró una foto de hace algunos años y dejó a varios de sus seguidores con la boca abierta. Laura Acuña sorprende con foto de su pasado.

Se trata de una imagen de 2008, en los comienzos de su carrera, en la que se encuentra junto a su esposo, Rodrigo Kling.

"Hace un poquito de años, exactamente noviembre del 2008…. BUENOS DÍAS!!#lospapásdehelena GRACIAS por la foto", fue el mensaje que compartió junto a la fotografía.

Pero eso no es todo. En una publicación de junio de este año, se puede ver a la presentadora durante su adolescencia, cuando aún no alcanzaba la fama.

Laura Acuña sorprende con foto de su pasado

Hace un poquito de años , exactamente noviembre del 2008…. BUENOS DÍAS!! #lospapásdehelena GRACIAS por la foto 💋 A post shared by Laurita Acuña (@lauraacunaayala) on Aug 24, 2017 at 4:53am PDT

El cambio de la presentadora de Muy buenos días ha sido notorio, y es que, aunque mantiene su belleza intacta, lo cierto es que Laura ahora luce más natural. Con menos maquillaje y menos retoques en su cabellera.

Ayer Laura dio de qué hablar por las lágrimas que derramó durante la despedida de su compañera de set, y amiga, Milena López, quien dejará el magazín matutino para emprender un nuevo camino laboral.

Durante su adiós, Milena agradeció a Laura por su apoyo incondicional: "A Laura le debo muchas cosas, he aprendido todos los días de ella. La propuesta que me hicieron en el canal a donde me voy es gracias a lo que he aprendido con Jota. Esto para mí no es fácil", aseguró.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar