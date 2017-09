Ya no quiere ser simplemente la hija de una exreina y actriz colombiana, quiere emprender un camino independiente. Esta es: ¡La faceta más adulta de Sofía, hija de Paola Turbay!

En sus últimas fotografías hemos visto una faceta como modelo, pero eso no es todo.

"Decidí que era el momento indicado en que la gente debía conocerme como Sofía Estrada y no como la hija de Paola Turbay. Me parece importante que mi país sepa quién soy. Y es a través de mi blog y de mi canal en YouTube que he logrado esa conexión que quiero con ellos, para que de esta manera realmente conozcan la mujer que soy: descomplicada y buena gente. Ha sido una experiencia muy interesante para mí", le contó a la revista Aló.

¡La faceta más adulta de Sofía, hija de Paola Turbay!

It's not you, it's me. A post shared by SOFIA ESTRADA (@sofiaestradaturbay) on Aug 27, 2017 at 9:34am PDT

Otro sneak peak 👀 de mi editorial de moda junto a @alodigital 💗. Que tal les pareció? Cuenteen cuentennnn A post shared by SOFIA ESTRADA (@sofiaestradaturbay) on Aug 31, 2017 at 12:12pm PDT

Su proyecto se llama SOESSOPHISTICATED y en este habla de diferentes temas relacionados al estilo de vida. Habla de belleza, de viajes, gastronomía, relaciones y más. Está dedicado a las mujeres.

Desde hace cuatro años Sofía vive lejos de su mamá. Está radicada en Nueva York, Estados Unidos. "Allí vivo sola, aunque tengo a mis dos mejores amigas. Me encargo de todo, hasta de organizar mi apartamento. Estudio Cultura y Medios en The New School, una carrera que me ha abierto los ojos de una forma impresionante. Y cuando no estoy en los salones de clase, estoy explorando la ciudad, que tiene mucho que ofrecer: arte, moda, gastronomía, música. Es otro mundo, el cual me encanta vivir. ¡Es realmente mágico!".

