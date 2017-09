Las 'partes nobles' de Justin Bieber vuelven a ser tema de conversación por un expediente médico filtrado

Una enfermera habría revelado el expediente médico de Justin Bieber en Nueva York. Y aunque el cantante de éxitos como 'Sorry' y 'What Do You Mean' ha aprendido a no prestar atención a lo que la prensa dice de él, esta vez hubo una acción legal involucrada ya que se trata de información médica confidencial que ningún profesional de la salud puede publicar.

Justin Bieber visitó un centro médico de Long Island luego de jugar fútbol pues, al parecer, el cantante se lastimó los testículos durante el encuentro y tuvo que ir al hospital para revisar que todo estuviera bien. Cuando la información se dio a conocer, la enfermera Kelly Lombardo fue acusada pues supuestamente ella habría tenido acceso al informe médico del cantante, razón por la cual fue despedida.

No obstante, la enfermera dijo no haber visto el expediente y dijo no haber visto nunca al artista ni sus archivos. Lombardo además demandará por discriminación y terminación de contrato ilícita, pues cree que por el hecho de ser una mujer joven supusieron que habría sido ella quien revisó los expedientes y publicó la información. Además, para entonces existía un rumor según el cual Justin Bieber tendría un enfermedad sexual.

En días recientes, hackers informáticos entraron a la cuenta de Instagram de Selena Gómez y publicaron desde allí una foto de 2015 en la que aparece Justin Bieber desnudo. No obstante, la foto fue eliminada a los 15 minutos, a pesar de que para entonces ya el daño estaba hecho.