Arranca la venta de boletas para 'creyentes' del Estéreo Picnic

La novena edición del Festival Estéreo Picnic se celebrará el 23, 24 y 25 de marzo de 2018. Como es tradición, los seguidores del festival podrán adquirir sus boletas de 'creyentes', sin conocer de antemano el cartel de artistas, el próximo 4 de septiembre a partir de las 9:00 a.m.

Por un lapso de 48 horas, los clientes del Grupo Aval tendrán una preventa exclusiva en esta etapa. Desde el 6 de septiembre se abrirá la venta al público general hasta agotar existencias. El costo de las entradas de 'creyentes' es de $440.000 pesos (a lo cual se debe sumar el precio del servicio de TuBoleta).

Este año, los 'creyentes' de 2018 recibirán como obsequio una camiseta oficial de Koaj para este primer grupo de compradores fieles.

El festival, fundado en 2010, ya ha ganado reconocimiento a nivel mundial por traer artistas legendarios de la talla de New Order, Nine Inch Nails, Die Antwoord, Red Hot Chili Peppers, The Strokes, Wiz Khalifa, Gogol Bordello, The Wailers y Los Fabulosos Cadillacs, entre otros. Por esta razón, cada año crece la expectativa por conocer el cartel del festival, y la edición de 2018 no será la excepción.

Durante 2017 la asistencia total fue de 62 mil personas, siendo el segundo día el de mayor asistencia (24 mil personas).