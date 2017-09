Exnovia de modelo de ‘Soldados’ casi lo deja en la calle por culpa de sus deudas

Jonathan Rodríguez, el modelo que salió del reality de ‘Soldados’ este mes, contó algunos aspectos íntimos de su vida a la revista TVyNovelas, entre esos, la tóxica relación que tenía con su exnovia, de quien no quiso revelar el nombre.

Ante los ojos de muchos todo habría empezado mal, pues le dijo que le llevaba cuatro años al modelo, pero la verdad era que le llevaba once. Pero ese solo fue el comienzo de muchas mentiras.

“Ella se inventó un embarazo y se consiguió una ecografía falsa. Aun así intenté dejarla, pero me dijo que tenía cáncer y que solo le quedaba un año de vida”, narró al medio, y agregó:

“Me la aguanté un tiempo más, la llevaba a las terapias, pero nunca me dejaba entrar al consultorio. Como ella se alimentaba normal, empecé a sospechar. Un día fui al consultorio a preguntar por el tratamiento, pero me dijeron que ella no era paciente. La confronté y me confesó que se había inventado la historia para retenerme a su lado”.

Pero además de lidiar con todo esto, Jonathan también tuvo que lidiar mucho tiempo con las deudas de la mujer, en incluso las de su padre. Por cuenta de ellos recibió hasta amenazas con armas.

“Ella, por sostener su nivel de vida, pedía plata prestada, pero terminó endeudada. La llevé a vivir a mi casa y perdí todo, porque me dejó sus deudas. Me adelgacé, a mi casa llegaron hombres armados para cobrarle las deudas; yo no sabía qué hacer […] El papá y ella pidieron prestados ocho millones de pesos, que nunca pagaron. A mi casa iban a cobrármelos por ser su novio. Su papá había dicho que me los cobraran a mí”, manifestó el modelo a la revista.

Por surte Jonathan sacó todo su valor y terminó su relación con ella. Ahora encontró nuevamente el amor e incluso tiene una pequeña niña.