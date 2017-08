¿Gianlucca Vachi está enfermo? Así se le ha visto recientemente

Todo parece indicar que Gianluca Vacchi está enfermo. El supuesto novio de Ariadna Gutiérrez es conocido por sus constantes fiestas en yates y lujosas locaciones, rodeado siempre de otras celebridades como Luis Fonsi u otros millonarios como él.

No obstante, el día de hoy compartió un video a través de su cuenta de Instagram a modo de historia, donde muestra un plato de comida desde su cama, y escribe "cenando tarde en cama… enfermo…". Justo después de ese video, comparte otro diciendo bromeando sobre cómo todo está mal y que "además" se encontrará con su hermana: "Amigos, hoy es un día terrible. Estoy enfermo, el verano se está acabando, el clima está terrible y me voy a ver con mi hermana, Rafaella".

Medios como Univisión especulan que el multimillonario enfermó después de un "intenso verano" de fiestas. Aun así, se desconoce la causa oficial de su malestar.

Recientemente, la prensa ha comenzado a especular que Gianluca Vacchi y Ariadna Gutiérrez podrían ya no estar juntos. Esto, debido a que él no ha compartido más fotografías con ella en su cuenta de Instagram, como lo venía haciendo, y que parece estar interesado en la mexicana Galilea Montijo, a pesar de que ella está casada. Aun así, todavía está por confirmarse si el italiano y la ex reina continúan juntos.