El amigo de Kaleth Morales que murió de la misma forma trágica que el cantante

#Repost @blogvallenato (@get_repost) ・・・ 'Leo' Gómez y #KalethMorales, parceros y colegas. El destino los unió, los separó y se los llevó de la misma forma. Nos dejaron como recuerdo sus bellas canciones. Rafael Acosta y Jerónimo Cantillo los representan en la novela #LosMorales @rafaelacostaact @jeronimocantillo

A post shared by ClubdefansRafaAcosta (@clubdefansrafaacosta) on Aug 29, 2017 at 8:47am PDT