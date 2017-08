¿Terminaron o no? Así está la relación de Mabel Moreno e Iván López

Bailando y cantando disfrutan la noche @ivanlopezoficial, @mabelmoreno1 y @lucianodalessandro! Qué tal el combo? Se animan? #LaLeyDelCorazón #MeLlamas @piso21music #Famosos #Farándula #entretenimiento Si quieres saber todo sobre la celebración visita ya nuestra página web! Link en la bio!

A post shared by 15 Minutos (@15minutosco) on Aug 25, 2017 at 8:11pm PDT